Göztepe, Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı
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Anadolu Agency
Göztepe, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıkları kaydedildi.
Futbola Isparta Gençlerbirliğispor'da başladıktan sonra Fenerbahçe'de profesyonel olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve son olarak Ankaraspor'da forma giydi.
Çeşitli yaş kategorilerinde ve A2 Milli Takımı’nda 40 kez forma giyen Beykan Şimşek, kulüp kariyerinde lig ve kupada 197 maçta 46 gole imza attı.
#Transfer: 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/lpJcp7FDRd#Göztepe pic.twitter.com/Imes1HryNB— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 5, 2021