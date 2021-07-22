Gözaltına alınan 6 Bocalı serbest bırakıldı

Atletico Mineiro maçı sonunda çıkan kavgada Brezilya polisi tarafından göz altına Boca Juniors kafilesinden 6 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Atletico Mineiro ile oynadıkları Libertadores Kupası Son 16 Turu maçının ardından stadyumda çıkardıkları olaylar nedeniyle gözaltına alınan Boca Juniors kafilesinden 6 kişi serbest bırakıldı. Brezilya emniyetinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ardından Boca Juniors kafilesinden adı açıklanmayan 6 kişinin gözaltına alınarak sorgulandığı açıklanmıştı. Stada maddi hasar verdiği tespit edilen 6 kişiden ikisinin 3'er bin Brezilya reali para cezasına çarptırıldığı, diğer 4 kişinin ise darp iddiasıyla daha sonra belirlenecek bir tarihte mahkemeye çıkartılacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

0-0 biten ilk maçın ardından Brezilya'daki rövanş maçında Bocalı Marcelo Weigandt’ın ikinci yarıda attığı gol VAR kararıyla iptal edilmiş, normal süresi golsüz biten maçın uzatmalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçilmişti. Penaltılarda rakibine 3-1 kaybeden Bocalı oyuncular koridorlara taşınan kavgada Atletico Mineirolu oyuncuların ve hakemlerin soyunma odasına girmeye çalışmış ve polisin biber gazlı müdahalesine maruz kalmıştı. Brezilya polisi Boca’nın iki oyuncusu Sebastian Villa ve Carlos Zambrano’yu da polisi darp ettikleri için gözaltına almak istemiş ancak Arjantin Konsolosluğu’nun devreye girmesiyle gözaltı yaşanmamıştı.