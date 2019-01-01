Göksel Gümüşdağ'dan Arda Turan açıklaması!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, adı Galatasaray ile anılmaya başlayan Arda Turan hakkında konuştu.

Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, 'ndeki eşleşmesini ve Arda Turan- söylentileri yorumladı.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ hakkında son dönemde Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Arda Turan ile ilgili olarak, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.

Gümüşdağ, Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Sporting Lizbon hakkında ise "Gerçekten hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek , gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. 'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik. Sporting Lizbon, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zor ama biz zoru seviyoruz. Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.