Göksel Gümüşdağ 'tedbir amaçlı' hastanede

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına karşın hastanede izolasyon altında kalacağı duyuruldu.

Başkanı Göksel Gümüşdağ, bu sabah ortaya çıkan hastalık belirtileri nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı. Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına karşın yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı karantinada olacağı duyuruldu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz"