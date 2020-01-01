Gökhan İnler, Adana Demirspor'da

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Şampiyonluk yaşadığı ile sözleşmesi sona eren ve bu takımdan ayrılan Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu.

TFF 1. Lig ekibi , tecrübeli orta saha ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız son olarak Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökhan İnler'le 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Kariyerinde daha önce , ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde top koşturan Gökhan İnler, İsviçre Milli Takımı'nda da 75 maçta görev yapmıştı.