Gökhan İnler, Adana Demirspor'da
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AA
Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve bu takımdan ayrılan Gökhan İnler'in yeni adresi belli oldu.
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, tecrübeli orta saha ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımız son olarak Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökhan İnler'le 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kariyerinde daha önce Napoli, Leicester City ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerde top koşturan Gökhan İnler, İsviçre Milli Takımı'nda da 75 maçta görev yapmıştı.
Hoş Geldin Gökhan İnler.💪#AdanaDemirspor pic.twitter.com/pI8hDZtvwF— Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) September 29, 2020