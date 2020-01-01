Gökhan Gönül'den o iddialara yanıt

Gökhan Gönül bugün hakkında çıkan bazı haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan, yeni sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir gelişme yaşanmadığı ve bu nedenle rahatsız olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan deneyimli bek oyuncusu, "Zor dönemden geçtiğimiz pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim. Yakın dönemde veya günümüzde güncel ya da geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonra da çıkan ya da çıkacak haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere son günlere 35 yaşındaki oyuncunun adı eski kulübü ile anılıyordu.