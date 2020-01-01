Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri döndü

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül, eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Gökhan Gönül bir kez daha 'de oynayacak. Tecrübeli futbolcu, sarı lacivertli ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, 2016-17 sezonundan bu yana formasını giydiği Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'ün transferini "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder..." mesajının yer aldığı bir video ile duyurdu.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Kulübümüz Gökhan Gönül’ü 1+1 yıllığına renklerine bağladı. Çubuklu formamız altında 9 sezonda 6 şanlı kupa kazanan Gökhan Gönül’e, Saracoğlu çimlerinde taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisi ve desteğiyle yaşanacak nice başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Gökhan Gönül!" ifadeleri yer aldı.

Daha fazla takım

35 yaşındaki sağ bek oyuncusu, 2007 ve 2016 yılları arasında tam dokuz sezon boyunca formasını terlettiği Fenerbahçe'yle 339 maça çıkmış ve iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Gökhan'ın Beşiktaş'la da 2016-17 sezonunda bir şampiyonluğu bulunuyor.

Gökhan gün içerisinde yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etmişti.