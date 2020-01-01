Gökhan Gönül, Beşiktaş'a veda etti

Fenerbahçe'yle anlaşan Gökhan Gönül, Beşiktaş camiası için bir veda mesajı yayımladı.

Gökhan Gönül, Beşiktaş'tan ayrıldığını bir veda mesajı ile ilan etti.

Siyah beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki sağ bek oyuncusu, kariyerine eski takımı 'de devam edecek.

Gökhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:

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"Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.

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Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.

Beşiktaş camiası; bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir."

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 4 sezonda 142 maça çıktı, 9 gol attı.