Gökhan Gönül Başakşehir maçında yok

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın 54. dakikasında sarı kart gören tecrübeli oyuncu cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Bu maç öncesinde sarı kart sınırında bulunan Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, 54. dakikada Muhammet Demir'in ayağına bastığı için hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

2019-20 sezonunda Süper Lig'deki dördüncü sarı kartını gören 35 yaşındaki oyuncu, gelecek hafta oynanacak maçında forma giyemeyecek.

Daha fazla takım

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 resmi maça çıkan Gökhan Gönül, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.