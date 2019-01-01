Gökay Güney kimdir?

Galatasaray'da bu sezon şans bulmaya başlayan genç oyunculardan birisi de Gökay Güney. Peki kimdir bu Gökay Güney?

19 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 19 yaşındaki Gökay Güney, 2011 yılında Galatasaray altyapısında futbol hayatındaki ilk adımlarını attı.

2016 yılında sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Gökay, 2016-17 sezonu başında dönemin teknik direktörü Jan Olde Riekerink tarafından U17 takımından alınarak İsviçre kampına götürülmüştü.

Gökay, as takım forması altındaki ilk resmi maçına da o sezon Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor karşısında çıkmıştı.

Şu ana kadar Galatasaray forması altında 6 resmi maçta görev alan Gökay Güney, ligdeki ilk maçına ise bu sezon Ankaragücü ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında oyuna dahil olarak çıkmıştı.

Gökay Güney nasıl bir oyuncu?

1.78 boyunda olan Gökay Güney, altyapı kariyerinin başlarında orta sahada görev alsa da, U21 takımına yükseldikten sonra stoper mevkisinde denenmeye başladı.

Gökay'ın oyun tarzında en dikkat çeken özelliği ise yüksek pas kabiliyeti ve genç yaşına rağmen fizik gücünün yerinde olması dikkat çekiyor.