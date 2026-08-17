Godts, Instagram’daki teşekkür mesajında Ajax’a dönüş sinyali verdi

Mika Godts pazartesi günü Instagram üzerinden Ajax’a ve taraftarlarına veda etti. Paris Saint-Germain’in yeni transferi, dikkat çekici şekilde Amsterdam kulübüne gelecekte bir geri dönüş ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Godts, Instagram’daki 230 bin takipçisine, “3,5 yıl önce Ajax’ta bir rüya başladı. Bir rüya, çok daha fazlasına dönüştü. Hayalindeki kulübe gelen bir çocuktan, şimdi bu dönemin getirdiği her şeye gururla dönüp bakan bir adama...” ifadeleriyle seslendi.

“İnsanlar, anlar, dersler ve yol boyunca gelen tüm destek. Başlangıçtan itibaren, yol boyunca ve sonuna kadar bu yolculuğun bir parçası olan herkese: teşekkür ederim. Kalbimde sonsuza dek özel bir yeriniz olacak. Bu bir veda gibi değil, bir gün tekrar görüşmek üzere gibi hissettiriyor. Bir kez Ajaxlıysan, her zaman Ajaxlısındır” diyerek teşekkür mesajını Ajax taraftarlarına iletti.

Yorumlarda Ajax’ın yanı sıra Rayane Bounida, Owen Wijndal, Sean Steur ve Anton Gaaei de Ajax’tan ayrılan Godts’a kalp emojileri gönderdi. Instagram’da şu ana kadar 20 binden fazla beğeni geldi.

Godts, Ajax A takımında toplam 115 maça çıktı. Belçikalı kanat oyuncusu bu süreçte 26 gol ve 28 asist kaydetti.

Yetenekli kanat oyuncusu, bonuslarla birlikte 55 milyon euroya kadar ulaşabilecek bir bedelle PSG’ye transfer oldu. Godts böylece Ajax tarihinin en pahalı beşinci satışı oldu.