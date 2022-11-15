GOAL50 2022 taraftar oylaması: Nasıl çalışır?

2022'nin en iyi kadın ve erkek oyuncularına oy vermek ve taraftarların elinde.

GOAL50, her zamankinden daha iyi bir şekilde geri döndü.

Gezegendeki en iyi erkek ve kadın oyuncuların listesini her iki kategoride de ilk 50'ye kadar genişlettik ve bu yılki Dünya Kupası'nın şerefine özel bir Dünya Kupası Harikaları kategorisini tanıttık.

Geçmişte, kazananlar 36 edisyonumuzdaki uzmanlardan oluşan bir panel tarafından belirlenirdi, ancak geçen yıl kazananları belirlemek için taraftar oylamasını başlattık.

Dünya çapında 150 ülkedeki taraftarlar tarafından 23 milyonun üzerinde oy kullanıldı.

Bu yüzden bunu bir kez daha sizin ellerinize bırakıyoruz ve siz okuyucular, kimin kazanacağına karar vereceksiniz.

Tam olarak nasıl?

Dünyanın en iyi 50 erkek ve kadın oyuncusunun yanı sıra tüm zamanların en iyi 50 Dünya Kupası oyuncusundan oluşan ve çevrimiçi veya GOAL uygulamaları aracılığıyla erişebileceğiniz üç kısa liste hazırladık.

Yine de, sadece favori oyuncunuza oy verme durumu olmayacak. Bunun yerine farklı erkekler, kadınlar ve Dünya Kupası Harikaları kategorilerinde rastgele seçilmiş bir dizi kafa kafaya kıyaslamaları ile karşılaşacaksınız.

Karim Benzema, 2022'de Erling Haaland'dan daha mı iyi?

Alexia Putellas mı, Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın yıldızı Beth Mead mı?

Pele ve Maradona'nın dışında en iyi Dünya Kupası oyuncusu kimdi?

Sana kalmış.

Oyunuzu vermek için şampiyonunuzun resmine tıklayın ve ardından devam edin. Her üç kategoride de 'kafa kafaya' kıyaslamalarında istediğiniz kadar oyuncu seçebilirsiniz.

Her kategoride olası 2 bin 450 eşleşme var ve en fazla oya sahip oyuncular 2022 GOAL50 kazananları olarak taçlandırılacak.

Oylama 15 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar açık olacak. Daha kolay olamazdı, o yüzden oy verin!

Bu bizim listemiz değil, sizin listeniz.