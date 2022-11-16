GOAL50 2022 Kafa Kafaya: Messi vs Ronaldo

İki ezeli rakip, bu yılki ödül için listede yerini aldı ancak son 12 ayda hangisi diğerini gölgede bıraktı?

GOAL50 geri döndü ve GOAL okuyucuları bir kez daha gezegendeki en iyi erkek ve kadın oyuncuları belirleme şansına sahip.

Geçen yıl kazananı belirlemek için 23 milyondan fazla oy kullanıldı ve okuyucularımızı bir kez daha birinciyi belirlemeye davet ediyoruz.

Her bölümde muhtemel 2.450 karşılaştırma var ve en çok oyu alan oyuncular, 2022'nin GOAL50 kazananı olacaklar.

Geçen yılki GOAL50'de olduğu gibi, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki hesaplaşma en çok merak edilen kafa kafaya mücadelelerden.

İkisi de kariyerleri boyunca futbol tarihinin en büyüklerinden olduklarını kabul ettirdiler ve geçen yıla kadar zirvede yer aldılar.

Geçen yıl, Lionel Messi, Ronaldo ile berabere kalarak GOAL50'yi kazandı ve her ikisi de prestijli ödülün beş kez sahibi oldular.

Bu sefer ikisinden biri kazanabilir mi?

Messi'nin Fransa'daki ilk sezonu kolay geçmedi ama yine de Mauricio Pochettino yönetimindeki takımın başarılarında önemli bir rol oynadı ve geçen yılı Ligue 1 şampiyonu olarak tamamladı.

Ligde 14 asist kaydeden Lionel Messi, sezonun ilk 12 maçında 17 gol atarak 2022-23 sezonuna nefes kesici bir başlangıç yaptı.

35 yaşındaki oyuncu, Barcelona'daki ihtişamlı dönemleriyle aynı oyuncu değil ancak yine de jenerasyonunun en büyük yıldızı ve Dünya Kupası'ndaki performansıyla turnuvanın en iyilerinden biri olması bekleniyor.

Katar'daki turnuva, Lionel Messi'nin Arjantin'e kupayı hediye etmesi için son şansı.

Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde forma şansı bulamadığı bir Dünya Kupası'na gidiyor. Bununla birlikte geçen sezon Manchester United'da 18 gol kaydetti ve eleştirilere meydan okudu.

Portekiz, geçtiğimiz Haziran ayında Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 4-0 yenerken Cristiano Ronaldo iki muhteşem gol kaydetmişti. Bu, belki de Katar'da neler yapabileceğinin işaretiydi.

37 yaşındaki oyuncu, tıpkı Messi gibi son Dünya Kupası'na çıkıyor ve tarihi bir zafer almak istiyor.

30'lu yaşlarının ortalarında olsalar bile, bu yaşayan iki efsane hala maç kazandırabilir ve manşetleri süsleyebilir.

Ancak sence hangisi daha iyi bir 2022 yılı geçirdi? Linke tıkla ve bu kararı sen ver!

Oylama 15 Kasım'dan 18 Aralık'a kadar sürecek.

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