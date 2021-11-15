GOAL50 2021 Kafa kafaya: Haaland vs Lewandowski

Lothar Matthaus, Bayern Münih’te Robert Lewandowski’den bayrağı devralacak ismin Erling Haaland olması gerektiğini söylemişti.

Bunun nedenini anlamak zor değil. Haaland, daha şimdiden Lewandowski gibi fenomen bir golcüye dönüşmüş durumda. Kısa süre içinde Lewandowski’yi tahtından indirip, futbol dünyasının en iyi 9 numarası unvanını ele geçirecek gibi görünüyor.

Yoksa Haaland bunu çoktan başardı mı? Sizce Norveçli, 2021’deki performansıyla Lewandowski’yi geride bırakabildi mi?

Bu yıl Goal50’nin galibi, rastgele seçilen bir dizi eşleşme sonucunda, sizin vereceğiniz oylarla belirlenecek.Haaland ile Lewandowski arasındaki eşleşme, şüphesiz en heyecan verici eşleşmelerden biri.

Haaland şu anda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olsa da, 2020/21 sezonunu harika geçirmişti.

21 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 41 gol attı. Şampiyonlar Ligi’nde ise, Manchester City’ye elenen Dortmund çeyrek finalden ötesini göremese de, 10 golle turnuvanın gol kralı olmayı başardı.

Haaland ayrıca, Ocak 2020’de Red Bull Salzburg’dan Dortmund’a transfer olduğundan bu yana ilk kupasını da kaldırmayı başardı. Dortmund, Berlin’deki finalde RB Leipzig’i mağlup ederken, Haaland iki golle galibiyeti getiren isimdi.

Bundesliga’da ise ağır basan taraf Lewandowski oldu.

Yıllara meydan okuyan 33 yaşındaki oyuncu, Bayern’in şampiyonluğa uzandığı sezonu 41 golle tamamlayarak Gerd Müller’e ait olan bir sezonda en fazla gol atma rekorunu ele geçirdi. Bu performansıyla kariyerinde ilk kez Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

Lewandowski’yi Euro 2020’de hayal kırıklığı bekliyordu. Polonya grup aşamasında turnuvaya veda etti, ama Lewa üç maçta üç golle ülkesini üst tura taşıyabilmek adına elinden geleni yaptı.

Yıldız santraforların düellosunda sizin oyunuz kime? Lewandowski hala 9 numaraların kralı mı, yoksa halefi olarak görülen Haaland çoktan tacı başına geçirdi mi?

Ve son olarak, bu yıl GOAL50’nin kazananı size göre kim olacak?

Oylama başladı bile. Hiç vakit kaybetmeden siz de oyunuzu verin.

Unutmayın, bu yıl, bu liste bizim değil, sizin listeniz!