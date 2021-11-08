GOAL50 2021 Kafa kafaya: Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

GOAL50 bu yıl heyecanlı bir dönüşüm geçirdi.

Gezegendeki en iyi erkek ve kadın oyunculara bu sefer siz okuyucularımız karar verecek.

Ancak oylama yalnız favori futbolcunun seçildiği şekilde olmayacak. Bunun yerine rastgele seçilmiş bazı oyuncular arasından kafa kafaya bir seçim yapacaksınız.

En çok konuşulan kıyaslamalardan biri ise bu yıl erkekler kısa listesine giren Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo oldu.

Tarihin en büyük oyuncularından ikisinin rekabeti tüm listeleri alevlendiriyor. Ronaldo ve Messi bu zamana kadar dokuz GOAL50 ödülü kazandılar. Portekizli yıldız beş ödülün sahibi olurken Messi dördünü elde edebildi.

Ancak Arjantinli bu yıl iyi bir seviye yakalayabilir. Messi oldukça dikkat çekici bir 2021 yılı geçirdi. Bazılarına göre, 34 yaşındaki futbolcuyu tüm zamanların en iyi oyuncusu olmaktan alıkoyan tek unsur uluslararası düzeyde kupa kazanamamış olmasıydı. Pekala, Messi bu yıl Arjantin ile Copa America'yı kazanarak bu durumu telafi etti.

Arjantinli, Barcelona'da kulübün mali sorunlarla boğuştuğu zorlu bir son sezonun ardından turnuvaya katıldı.

35 maçta 30 gol atarak La Liga'da rekor kıran Messi, sekizinci gol kralı ödülünü almadan önce de Katalan kulübünü Kral Kupası'nda zafere taşıdı. Zor koşullardaki iyi formuna rağmen kaptanlık nitelikleri konusundaki şüpheler ise devam etti.

Ancak Messi, Rio'daki Copa America finalinde ülkesini Brezilya'ya karşı şok edici bir zafere götürdü. Zaferindeki rolü muazzamdı, dört gol attı ve beş gole katkıda bulundu. Sonrasında döktüğü gözyaşları çok şey ifade ediyordu.

Messi hala başka bir Şampiyonlar Ligi kupasının peşinde bu yüzden Paris Saint-Germain'e katılma kararı aldı.

Tabii ki Ronaldo da inanılmaz bir 2021 yılı geçirdi, hatta Juventus'tan ayrılarak sürpriz bir şekilde Manchester United'a döndü.

Transfer olmadan önce Serie A'da 29 golle gol kralı olan Portekizli yıldız bu başarıyı İngiltere, İspanya ve İtalya'da gerçekleştiren ilk futbolcu oldu.

Ronaldo daha sonra milli takım formasıyla dört maçta beş gol atarak Euro 2020'de Altın Ayakkabı'yı kazandı.

Ayrıca Eylül ayında uluslararası kariyerinde 111 gole ulaşan Portekizli, milli forma ile en çok gol kaydeden futbolcu oldu.

Kısacası bu yaşayan efsanelerin ikisi de şu anda 30'lu yaşlarının ortalarında olsa da, hiçbirinin pes etmeye niyeti yok gibi görünüyor.

Ronaldo ve Messi hala futbol oynuyor, hala gol atıyor ve hala rekorlar kırıyor. Yine de 2021'i kim daha iyi geçirdi? Bu senin kararın.

GOAL50 oylaması 16 Kasım'a kadar devam edecek ve kazananlar ertesi gün açıklanacak.

Peki, ne bekliyorsun? Messi mi Ronaldo mu? Bize söyle!