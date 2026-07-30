Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi üçüncü eleme turuna farklı şekilde yükseldi. Amsterdam ekibi, Johan Cruijff ArenA’da Oscar Gloukh’un hat-trickiyle de FK Vojvodina’yı 4-1 mağlup etti. Ajax, bir hafta önce Sırbistan’da da aynı skorla kazanmıştı. Bir sonraki turda Ajax’ı İrlanda temsilcisi Shelbourne ile iki maçlık eşleşme bekliyor.

Teknik direktör Míchel, ilk maçtaki ilk 11’i tercih etti. Brezilyalı yeni transferler Caio Henrique ve Marcos Leonardo yine yedek kulübesinde başladı; Kasper Dolberg, Steven Berghuis ve Mika Godts ise hücum hattını oluşturdu.

Ajax, ilk düdükle birlikte doğrudan hücuma yöneldi ve 10. dakikada ilk büyük fırsatını yakaladı. Godts’ın şutu az farkla üstten auta gitti, ardından Dolberg ve Davy Klaassen da tehlike yarattı. Ev sahibi ekip oyunu kontrol etti, ancak uzun süre skor perdesini açmayı başaramadı.

İlk yarının ortalarında baskı daha da arttı. Klaassen, Berghuis’in akıllı pasının ardından topu yandan auta gönderdi; ardından Godts şık bir aşırtma vuruşla açılış golünü atıyor gibi görünse de top direkten dönerek yeniden oyun alanına geldi. Vojvodina savunmaya çekildi ve nadir geliştirebildiği kontra atak fırsatlarını kolladı.

Yine de devreye beş dakika kala golü bulan taraf tam da Sırp ekip oldu. Djordje Crnomarkovic, bir kornerde topu Maarten Paes’in arkasından ağlara gönderdi ve konuk takımı sürpriz şekilde 0-1 öne geçirdi. Ancak Ajax çabuk toparlandı; devre bitmeden hemen önce Klaassen, Berghuis’in kullandığı ve Youri Regeer’in sektirdiği korneri kafa vuruşuyla ağlara yolladı: 1-1.

İkinci yarıda Ajax üstünlüğünü hemen gollere çevirdi. 53. dakikada Gloukh, Godts üzerinden gelişen atağı net bir vuruşla tamamladı, beş dakika sonra da farkı ikiye çıkardı. Berghuis ile yaptığı verkaçın ardından İsrailli oyuncu, sağ ayağının dışıyla uzak köşeye müthiş vurdu: 3-1.

Míchel daha sonra Caio Henrique, Jorthy Mokio ve Marcos Leonardo’ya süre verdi. Leonardo için bu, Ajax formasıyla resmi maçlardaki ilk karşılaşması anlamına geliyordu. Oliver Edvardsen de oyuna dahil oldu ve mücadeleye hemen damga vurdu.

Norveçli kanat oyuncusu, 71. dakikada Amsterdam ekibinin dördüncü golünün asistini yaptı. Yerden çevirdiği top Gloukh’a ulaştı; o da sert bir vuruşla ağları havalandırarak hat-trickini tamamladı. Kısa süre sonra maçın yıldızı tribünlerin alkışları eşliğinde oyundan alındı.

Uzatma dakikalarında ise ilk maçına çıkan Marcos Leonardo, yakın mesafeden dışarı vurarak çok büyük bir fırsatı değerlendiremedi.

Ajax buna rağmen Vojvodina karşısında net bir 4-1 galibiyet aldı ve Konferans Ligi üçüncü eleme turunda İrlanda temsilcisi Shelbourne ile eşleşti.