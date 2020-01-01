Glen Johnson: Salah'ın değeri bilinmiyor

Liverpool'un eski oyuncusu, Mısırlı yıldıza büyük bir hayranlık duyduğunu belirtti.

2009-2015 yılları arasında formasını terleten Glen Johnson, İngiliz ekibin yıldızlarından Mohamed Salah'ın hak ettiği değer görmediğini söyledi.

Liverpool'da üçüncü sezonunu geçiren Mohamed Salah, İngiliz ekiple çıktığı 155 maçta 97 gol ve 34 asistlik performans sergiledi.

Kariyerinde iki kez Altın Ayakkabı, bir kez de İngiltere'de Yılın Oyuncusu ödülünü kazanan 27 yaşındaki oyuncu bireysel başarılarına ve kazandığı kupalara rağmen hala bencillikle suçlanıyor.

Daha fazla takım

Liverpool'un eski oyuncularından Glen Johnson, The Mirror'a yaptığı açıklamada Mısırlı oyuncuyu savundu. Johnson "Liverpool'un ileri üçlüsünün hepsi çok değerli ama birini seçmem gerekseydi ben Salah'ı seçerdim. Bence Salah'ın değeri bilinmiyor. Kaçırdığı gollere rağmen şimdiye kadar Liverpool için 97 gol kaydetti. İnanılmaz tehlikeli bir oyuncu. Geçen sezon karşısında kaydettiği gol gibi birçok önemli gol attı" ifadelerini kullandı.