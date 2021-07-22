Glasgow'da denge bozulmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turunda dün gece 6 karşılaşma oynanırken, Celtic evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turunda dün gece 6 karşılaşma oynandı. PSV-Galatasaray eşleşmesi galibinin 3. eleme turunda karşılaşacağı rakibi belirleyecek mücadelenin ilk maçında Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Celtic 39. dakikada Liel Abada ile öne geçerken Midtjylland 66. dakikada Evander ile beraberliği yakaaldı. İskoç temsilcisinde 44. dakikada Nir Bitton, Midtjylland ise Anders Dreyer 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalan isimler oldular. Rövanşlarının 27-28 Temmuz’da oynanacağı diğer karşılaşmalarda da alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Cluj (Romanya): 1-2

Ferencvaros (Macaristan) - Zalgiris (Litvanya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1