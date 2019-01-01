Gladbach, Hecking ile yolları ayırıyor

Borussia Mönchengladbach, teknik direktörü Dieter Hecking ile sezon sonunda yollarını ayırıyor.

Takımın sportif direktörü Max Eberl, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Hecking’in ayrılığı ile ilgili “Bu stratejik bir karar, takımın formuyla bir alakası yok” açıklamalarını yaptı.

Son 7 lig maçında 1 galibiyet alabilen ve beşinci sıraya kadar gerileyen Gladbach, Şampiyonlar Ligi potasının 2 puan gerisinde bulunuyor.

Kararın kulüp için yararlı olacağını söyleyen Eberl, Hecking’i bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.

2016 yılından bu yana takımın başında bulunan 54 yaşındaki Hecking ise “Takımın iyi oyununu maalesef son maçlarda sonuçlara yansıtamadık. Ayrılmadan önce Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemek beni mutlu eder. Bazı kararlar kolay değildir ama sportif direktörün yeni bir stratejisi varsa bunu kabul etmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.