Gjivai Zechiël, önümüzdeki sezon Feyenoord'un ilk onbirinde yer alacak. Zechiël, FC Utrecht'e kiralanmış durumda ve burada son derece başarılı bir sezon geçiriyor.

Zechiël, Feyenoord'un altyapı takımlarında yetişti ve geçen yılın Ocak ayında sezonun geri kalanı için Sparta Rotterdam'a kiralandı. Yaz aylarında orta saha oyuncusu yeniden kiralık transfer oldu, bu kez FC Utrecht'e.

Oyun kurucu, Domstad'da iyi bir sezon geçiriyor. Şimdiye kadar tüm lig maçlarında (29) forma giydi ve Utrecht için çok önemli bir oyuncu. Zechiël, 43 maçta 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

FC Utrecht, VriendenLoterij Eredivisie'de dokuzuncu sırada yer alıyor ve iyi bir formda. Ron Jans'ın takımı son sekiz maçta sadece bir kez mağlup oldu: şampiyon PSV'ye karşı 4-3'lük yenilgi. Son beş maçta Telstar, Excelsior Rotterdam ve NAC Breda gibi takımlarla karşılaşacak olan takım için Avrupa play-off'larına kalmak oldukça olası görünüyor.

Zechiël sadece kulübünde değil, Oranje'de de iyi performans gösteriyor. 21 yaşındaki Rotterdamlı oyuncu, Jong Oranje formasıyla 10 uluslararası maça çıktı ve Mart ayı sonunda Jong Norveç ile oynanan maçta iki gol attı; ancak Jong Oranje, maçı 3-2 kaybetti.

Feyenoord, orta sahada da geniş bir kadroya sahip. Zechiël, ilk on birde yer almak için Luciano Valente, Jakub Moder, Oussama Targhalline ve Hwang In-Beom ile rekabet etmek zorunda kalacak.

Valente sezona çok güçlü bir başlangıç yapsa da, şu anki formu biraz düşüşte. Üstelik Feyenoord, Moder ve Hwang'ın da defalarca mağdur olduğu büyük bir sakatlık dalgasıyla boğuşuyor. Zechiël, formunun zirvesinde olduğunu ve Hollanda'nın ikinci kademe takımlarında rahatlıkla yer alabilecek niteliklere sahip olduğunu gösterdi. Şimdi asıl soru, Hollanda'nın ilk üçü arasına girebilecek mi?