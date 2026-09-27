Gizli plan: Zidane, Deschamps'ın mirasını yıkacak

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'na damgasını vurmak için uzun süre beklemedi; yaptığı değişiklikler sahadaki teknik ve taktik yönlerle sınırlı kalmadı, aynı zamanda selefi Didier Deschamps döneminde yaşanan çatışmalardan kaçınma yönünde net bir çabayla kulüplerle ilişkilere ve oyuncuların sakatlık dosyalarına da uzandı.

Fransız "Foot Mercato" sitesine göre, Zidane liderliğindeki yeni teknik ekip, tıbbi durumlarla ilgilenmede farklı bir yaklaşım benimsemeye başladı. Bu yaklaşım, sakat oyuncuları ek muayenelerden geçmek üzere Clairefontaine merkezine gelmeye zorlamak yerine, daha çok kulüplerle doğrudan diyalog ve koordinasyona dayanıyor.

Fransa Milli Takımı'nda tıbbi hizmetlerin yeni başkanı olan Hervé Coulard, kulüplerle koordinasyonun oyuncuların sakatlıklarıyla ilgilenmenin temel bir parçası haline gelmesinin ardından bu iş birliğini güçlendirme görevini üstleniyor.

Bu durum, Lens kulübü ile Fransa Milli Takımı'nın tıbbi ekibi arasındaki görüşmelerin ardından milli takım kampından ayrılan Robin Risser örneğinde açıkça görüldü. Bu adım, mevcut ekibin sakat oyuncuların gereksiz seyahatlerinden kaçınma isteğini yansıtıyor.









Bu yaklaşım, Deschamps döneminde yaşanan bazı durumlardan farklılık gösteriyor. Bunlardan biri de, eski Paris Saint-Germain oyuncusunun kulübüyle birlikte yalnızca bir gün önce röntgen çektirmiş olmasına rağmen Clairefontaine'e geldiği Mart 2026'daki Bradley Barcola olayıydı.

Kylian Mbappé'nin sakatlığının ele alınış biçimi de yeni yönelimi teyit etti; Fransa Milli Takımı, Real Madrid yıldızının Türkiye karşısında dizinden sakatlanmasının ardından kamptan ayrıldığını, maçın bitiminden sadece yaklaşık bir saat sonra açıkladı.

Bu karar, teknik ekibin oyuncular konusunda risk almama yönündeki hassasiyetini, ayrıca özellikle kulüpler oyuncuların tıbbi durumundan doğrudan haberdarken onları kampta kalmaya veya gereksiz yere seyahat etmeye zorlamaktan kaçınmasını yansıtıyor.









Görünen o ki Zidane, bu politikayla, oyuncuların fiziksel durumu konusunda geçmiş yıllarda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından kulüplerle daha sakin bir ilişki kurmaya çalışıyor.

Paris Saint-Germain, Eylül 2025'te Désiré Doué ve Ousmane Dembélé nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın teknik ekibiyle bir anlaşmazlığa girmişti; kulüp, Doué'nin fiziksel durumu konusunda endişelerini dile getirmiş, ardından oyuncu milli takım kampı sırasında sakatlanmıştı.

Türkiye karşısında aldığı 1-0'lık ilk galibiyetinin ardından Zidane, Belçika ile karşılaşmaya hazırlanıyor; bu başlangıç yalnızca sonuçlar ve taktikle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda kulüplere net bir mesaj da taşıyor: "Koordinasyon ve güven, Fransa Milli Takımı'nın yeni döneminin başlığı olacak".