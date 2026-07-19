Gizli plan: Vinícius sözleşme yenilemeyi reddederse Real Madrid nasıl intikam alacak?

Brezilyalı yıldız Vinícius Júnior’un sözleşme yenileme dosyası, Real Madrid’in koridorlarında en hassas konu haline geldi; zira oyuncunun vereceği karar, Michael Olise’nin transferi ve diğer pozisyonların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, kulübün tüm transfer planının kaderini belirleyecek.

İspanyol "Sport" gazetesi, her iki tarafın da net bir sinyal vermesini beklemek üzere aylardır askıya alınmış olan müzakerelere rağmen, bir anlaşmaya varılacağına dair artan bir iyimserlik ortamında, Real Madrid yönetiminin önümüzdeki haftalarda oyuncu ve menajerleriyle belirleyici bir toplantı yapmaya hazırlandığını bildirdi.

Real Madrid, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda Brezilyalı kanat oyuncusunun bu yaz ayrılma olasılığı da dahil olmak üzere tüm olası senaryoları değerlendiriyor. Bu seçenek, oyuncunun tercih ettiği bir seçenek olmasa da, dosyanın karmaşıklığı nedeniyle hala gündemde.

Santiago Bernabéu’da büyük beğeni toplayan Bayern Münih kanat oyuncusu Michael Olise’nin transferinin kaderi, Vinícius’un kararıyla yakından bağlantılı. Kulüp, Bayern Münih ile Fransız oyuncu arasında yapılacak toplantının sonuçlarını beklerken temkinli bir tutum sergiliyor.

Olesi'nin Almanya'dan ayrılma niyetini belirtmemesi durumunda Real Madrid herhangi bir adım atmayacaktır; ancak Vinícius'un olası ayrılışı denklemi tamamen değiştirecektir. Bu ayrılık, sol kanatta büyük bir boşluk yaratmanın yanı sıra satış gelirlerinden milyonlarca avro getirecek ve kulübe transfer piyasasında daha fazla esneklik sağlayacaktır.

Real Madrid, bu parayı Oulisi’yi kadroya katmak ya da özellikle orta saha ve savunma gibi diğer öncelikli pozisyonları güçlendirmek için kullanabilir; bu hamle, takımın transfer stratejisini tamamen yeniden şekillendirecektir.

Her iki taraf da devam etme isteğini karşılıklı olarak dile getirmiş olsa da, Real Madrid yönetimi en kötü senaryonun ciddiyetinin farkında: Vinícius’un sözleşme yenilemeyi reddetmesi ve aynı zamanda kulüpten ayrılmayı da kabul etmemesi. Bu durum, sözleşmesinin sonunda bedelsiz olarak ayrılması anlamına gelir ve yönetimin seçeneklerini ciddi şekilde kısıtlayacaktır.

Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda alınacak karar, Real Madrid’in mevcut planını kararlılıkla sürdüreceği mi, yoksa transfer stratejisini sıfırdan gözden geçirmek zorunda kalacağı mı belirleyecek anahtar rol oynayacak.