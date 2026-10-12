Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, açıklanan 4 milyon sterlinlik kazancına ek olarak 1,3 milyon sterlinlik bir maaş paketinin ortaya çıkmasının ardından "FIFA yönetmeliklerinin yeni ve açık bir ihlalini" gerçekleştirmekle suçlandı.

İngiliz "Telegraph" gazetesinin aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Kupası'nı organize etmek üzere kurulan FIFA'ya bağlı bir şirketten elde edilen bu ek gelirlerin, yönetim organının 2024 yıllık raporundan çıkarıldığı anlaşılıyor.

ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) sunulan dosyalar, FWC2026 US Inc şirketinin kendisine 1,76 milyon dolar (1,3 milyon sterlin) ödeme yaptığını gösteriyor; bu, FIFA'nın ilgili yıl için açıklamadığı bir tutar.

2024 yılında FIFA'nın yıllık raporunda, Infantino'nun 4,27 milyon İsviçre frangı (3,88 milyon sterlin) aldığı belirtilmişti.

Söz konusu yıllık rapordaki bu eksiklik, FIFA statüsünün "FIFA başkanının bireysel ücretinin kamuya açıklanması gerektiği" hükmüne yer vermesine rağmen ortaya çıkıyor.

FIFA Yönetişim Komitesi'nin eski başkanı Miguel Maduro, ABD hesap dosyalarına ilişkin haberi ilk yayınlayan The Times gazetesine, ek ödemelerin açıklanmamasının kuruluşun yönetmeliklerine aykırı olduğunu söyledi.

Maduro, "FIFA ile bağlantılı şirketler tarafından kendisine başka tutarlar ödendiyse ve bunlar açıklanmadıysa, bu kuralların açık bir ihlalidir" diyerek soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "FIFA yönetmelikleri tam şeffaflık yükümlülüğü getiriyor. Ücret alt komitesinin başka ödül biçimlerine izin vermesi uygun değildir."

Ödenen bu tutar, Infantino'nun Miami'deki lüks yaşam giderlerini karşılamak için kullanıldığı yönünde spekülasyonlara yol açtı; zira kendisi Dünya Kupası'nın başlamasından önce ayda on binlerce dolar karşılığında deniz manzaralı bir malikânede yaşıyordu.

FWC2026'nın 2024 yılına ait 1,76 milyon dolarlık ödemesi, temel maaş ve primin yanı sıra 626.229 dolarlık "diğer beyana tabi ücretleri" de içeriyordu.

Hesapları paylaşan bir kaynak The Times gazetesine, Infantino'nun 2025 ve 2026 yılları için de benzer, belki daha yüksek tutarlar aldığını söyledi.



