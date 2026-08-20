Suudi Arabistanlı medya mensubu Velid el-Ferrac, Ehli kulübü ile transfer haberleri konusunda uzmanlaşmış İtalyan gazeteci Fabrizio Romano arasında yaşanan gizli bir çekişmeyi ortaya çıkardı.

El-Ferrac, "Rotana Sport mea Velid" programında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Ehli'nin sorunları olduğu doğru, ancak son dönemde kulüpte yaşanan kışkırtma ve negatif enerji korkunç bir şey."

Şu ifadeleri kullandı: "Örneğin, Fabrizio Romano bir paylaşımında Ehli'nin, Şahtar Donetsk orta saha oyuncusu Ukraynalı Artem Bondarenko ile 18 milyon avro sabit bedel ve 1 milyon avro bonus karşılığında anlaştığını söylemişti."

Sözlerine şöyle devam etti: "Transfer yalnızca 6 milyon avro ve 1 milyon avro bonus karşılığında gerçekleşti. Bu yüzden Fabrizio paylaşımını sildi; çünkü Ehli, kendisini yalanlayan bir açıklama yayınlayacağı tehdidinde bulundu, o da korkup paylaşımı sildi."

Şöyle tamamladı: "Bu adam, menajerler aracılığıyla ve Suudi kulüplerindeki bazı yöneticiler ile yabancı figürlerle iş birliği yaparak kulüplere baskı yapmak için kullanılan başlıca araçlardan biri."

Hatırlatmak gerekirse, Ehli, geçen sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Fildişi Sahilli Franck Kessié'nin yerini doldurmak üzere Bondarenko ile anlaşmaya yaklaştı.

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