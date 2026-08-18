Gizemli olay: İngiliz bir kulübün stadyumunda ceset bulundu

İngiliz kulübü Charlton Athletic, kendi stadı "The Valley" içinde bir kişinin ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Bu durum, polisi olayın koşullarıyla ilgili bir soruşturma başlatmaya sevk etti.

Kulüp yaptığı resmi açıklamada, pazartesi sabahının erken saatlerinde meydana gelen bir olayın ardından polisin salı sabahı stada geldiğini ve ardından bir erkeğin olay yerinde öldüğünün duyurulduğunu belirtti.

Charlton, ölümün hâlâ soruşturma altında olduğunu doğrularken, olayla ilgili bilgisi olan veya olaya tanıklık eden herkesi polisle iletişime geçmeye çağırdı.

Kulüp şunları söyledi: "Bu zor zamanda ölen kişinin ailesine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz."

Charlton, soruşturma işlemlerinde yetkililerle iş birliğini sürdürdüğünü belirterek, olaydan etkilenen herkesin mahremiyetine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kulüp, Charlton Athletic'in herhangi bir kural ihlaline karıştığına dair hiçbir belirti bulunmadığının altını çizerken, zorlu duruma profesyonel yaklaşımları için çalışanlarına da teşekkür etti.









The Independent gazetesi, olayın Charlton'ın İngiltere Championship sezonundaki ilk iç saha maçını oynamasından birkaç gün sonra yaşandığını bildirdi. Söz konusu maçta Charlton, Derby County karşısında gerideyken oyunu çevirerek 2-1 galip gelmişti.

Charlton'ın, İngiltere Kulüpler Birliği Kupası'nın ikinci turunda Tottenham ile karşılaşmadan önce, bu sezonun ilk deplasman maçında West Ham'a konuk olması planlanıyordu.

Polis, ölen kişinin kimliği veya ölüm nedeni hakkında ek ayrıntı açıklamadan araştırmalarını sürdürüyor.

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