'Gizemli mesajın ardından Ajax, Dani Ceballos'tan hâlâ umutlu olabilir'

Dani Ceballos, Real Betis’e karşı sabrını yitiriyor gibi görünüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerine Sevilla’da devam etmeyi çok istiyor, ancak Los Verdiblancos ile hâlâ bir anlaşmaya varamadı.

Bu nedenle Matteo Moretto, Pazartesi günü X'te ayrıntılı bir güncelleme yayınlayacak. Bu hafta başında Betis ve Ceballos yeniden masaya oturacak.

Moretto’ya göre, Ceballos’un maaş talepleri Betis’in maaş yapısıyla uyuşmadığı için taraflar arasında hâlâ küçük bir görüş ayrılığı var.

Spor açısından bu, Ceballos’un atmak istediği adım. Yine de nihayetinde mali açıdan da her şeyin uyumlu olması gerekecek.

Moretto, Ajax’ın yaptığı resmi teklifi henüz geri çekmediğini biliyor. Dolayısıyla Ceballos’un yine de Amsterdam ekibini seçme ihtimali var.

Bu arada Ceballos baskıyı artırıyor. Geçen hafta sonu, hiç beklenmedik bir şekilde Instagram’da bir hikaye paylaştı. “Seni seven, bir yolunu bulur. Seni sevmeyen, bir bahane bulur. Bu kadar basit.”

Serbest oyuncu statüsündeki Ceballos, 2011 ile 2017 yılları arasında Betis forması giymişti. Önümüzdeki günlerde eski kulübünün daha iyi bir teklifle gelmesini ve böylece aradaki farkı kapatmasını umuyor.