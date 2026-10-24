Fulham, Coventry City karşısında son dakikalarda Oscar Bobb'un kaydettiği tek golle değerli bir galibiyet koparırken, Premier Lig'deki ikinci galibiyetini üst üste elde etti. Frank Lampard'ın takımı ise hücumdaki sıkıntılarını sürdürerek puan tablosunda 19. sıraya geriledi.

Uzun süre net fırsatların yaşanmadığı mücadelede galibiyet, Bobb'un ceza sahası içinde bir savunmacıyı geçtikten sonra topu kalenin alt köşesine yerleştirdiği özel bir dokunuşla geldi.

Fulham, ilk yarıda Josh King'in şutunun üst direğe çarpmasının ardından Alex Iwobi'nin yakın mesafeden seken topu değerlendirememesiyle öne geçmeye çok yaklaştı.

Buna karşılık Coventry, bir kısmını Brandon Thomas-Asante'nin yürüttüğü kontrataklara dayandı; ancak kale önünde son dokunuştan yoksun kaldı.

İlk yarının son dakikalarında Fulham penaltı beklentisine girdi; fakat hakem, Thomas-Asante'nin ceza sahası içinde düşmesinden önce Calvin Bassey'in rakibinin formasını çektiğini görünce penaltıyı vermedi.

Coventry, 60. dakikada savunma oyuncusu Bobby Thomas'ın sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasıyla bir darbe daha aldı.

Bu galibiyetle Fulham, 8 puana ulaşarak on ikinci sıraya yükseldi ve attığı şutları yeniden gole çeviremeyerek on dokuzuncu sıraya gerileyen Coventry'nin iki puan önüne geçti.

Coventry: Hücumları sonuçlandırmada kriz

Coventry'nin ışıltılı lige dönüşünden bu yana karşılaştığı en belirgin sorun, hücumdaki etkisizlik.

Sezon başında üst üste iki galibiyet elde etmesine rağmen takım, Fulham karşısındaki yenilgiden önce Tottenham'a 3-1 mağlup oldu. İlk sekiz maçında yalnızca 6 gol kaydeden takımın bu gollerinin 4'ü Newcastle karşısında tek bir maçta geldi.

Coventry, ligdeki sekiz maçının 7'sinde ilk yarıda hiç gol atamadı; Fulham karşısında da 0,5'lik bir beklenen gol (xG) ortalamasıyla yetindi. Bu durum, kontratakları ve eline geçen fırsatları gerçek bir tehdide dönüştürmekteki zorluğu yansıtıyor.

İkinci yarıda uyguladığı baskıya rağmen fileleri sarsmayı başaramayan takım, bir sonraki Sunderland maçı öncesinde kendini puan tablosunun dibinden yalnızca bir sıra uzakta buldu.

Fulham: Üst üste iki galibiyet performans sorunlarını gizlemiyor

Buna karşılık Fulham, Manchester United ve Liverpool gibi önemli rakiplerle berabere kalmasına rağmen ligdeki ilk altı maçında yalnızca iki puan toplamasının ardından, son iki galibiyetin sezonunda bir dönüm noktası olmasını umuyor.

Takım, Coventry karşısında topa sahip olmaya dayandı ve rakibinin %36'sına karşılık %64'lük topla oynama oranına ulaştı; ancak topa hâkimiyeti çok sayıda fırsata dönüşmedi, zira yalnızca 0,55'lik bir beklenen gol (xG) ortalaması kaydetti.

Sonuçta Fulham, üç puanı almak için Oscar Bobb'un bireysel ve belirleyici bir dokunuşuna ihtiyaç duydu. Bu galibiyet puan tablosundaki konumunu güçlendirse de aynı zamanda takımın fırsat üretme ve topa sahip olma durumunu daha etkili biçimde değerlendirme becerisini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu da ortaya koyuyor.