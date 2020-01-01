Giuliano, Süper Lig'e döndü

Medipol Başakşehir, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna kattı.

'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncu, kulübümüzde 20 numaralı formayı giyecek.Giuliano de Paula’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2018 yazında 'den kulübü Al Nassr'a transfer olan Giuliano, bu kulüpte çıktığı 75 maçta 28 gol atıp 14 asist yaptı.

Başakşehir bu futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.