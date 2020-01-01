Giuliano, Al Nassr'dan ayrıldı

30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Al Nassr'dan ayrıldığını resmen duyurdu.

Kariyerini Al Nassr'da sürdüren 'nin eski oyuncusu Giuliano, ekibinden ayrıldı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Al Nassr'a veda etti.

30 yaşındaki futbolcu paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Al Nassr taraftarına 2 yıldır birlikte yaşadığımız pek çok duygu için teşekkür ederim. Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı ve bunlar harikaydı. Şu an açıklamak istemediğim sebeplerden ötürü bugün Al Nassr'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bu kulübün tarihinde yer edindiğim için minnettarım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve onlara en iyi dileklerimi iletiyorum."

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Fenerbahçe'den 2018 yazında 10.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ayrılan Giuliano, Al Nassr forması altında çıktığı 75 resmi maçta 26 gol atıp 8 de asist yaptı.