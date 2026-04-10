Girona teknik direktörü, Mbappé'nin tartışmalı pozisyonu hakkında görüşlerini açıkladı

Girona teknik direktörü Michel Sánchez, La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından takımının performansından memnun olduğunu belirterek, Bernabéu'da kazandıkları puanın çok değerli olduğunu vurguladı.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Sanchez, "Real Madrid inanılmaz bir potansiyele sahip, daha iyiydi ve daha fazla fırsat yarattı, ancak biz iyi savunma yaptık. Maçta en önemli şey puan ve oyuncuların gösterdiği büyük çabadan çok memnunum" dedi.

"Onların ilk golünden sonra durumun zorluğunu hissettik, ancak Thomas Lemar'ın bireysel dokunuşu bize beraberliği getirdi. Burada bir puan almak büyük bir mücadele gerektiriyor."

Bazı Real Madrid oyuncularıyla konuştuğunu belirten teknik direktör, "İkinci maçta skoru tersine çevirebileceklerini düşünüyorum ve İspanyol futbolunun iyiliği için onların turu geçmesini diliyorum" dedi.

Oyuncu değişiklikleri konusunda ise Arjantinli teknik direktör, topu taşıyan oyuncuya baskıyı artırmak istediğini açıkladı: "5-4-1 dizilişiyle oynamayı düşündüm, ancak vazgeçip Abil ve Bryan'ı oyuna sokarak baskıyı sürdürdüm. Karşılık verecek gücümüz olmadan gol yemek istemedim."

Simeone, Thomas Lemar'ın performansını överek şunları söyledi: "O harika bir oyuncu, hatlar arasında çok iyi, ancak kaleye daha fazla bakması gerekiyor. İkinci yarıda daha agresifti ve bize çok yardımcı oldu."

Vitor Reis ile Kylian Mbappé arasındaki tartışmalı pozisyona gelince, Sanchez şunları söyledi: "Çok uzaktaydım ve net olarak göremedim. Vitor, Mbappé'ye karşı kasıtlı bir hareket yapmadığını vurguladı. Maç temizdi ve gerçek oyun süresi uzundu."