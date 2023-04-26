Arjantinli forvet Castellanos, Real Madrid'e karşı kurduğu rüyayı gerçeğe dönüştürdü.

NE OLDU? Castellanos, Girona'yı Salı günü Real Madrid karşısında 4-2'lik çarpıcı bir galibiyete taşıdı.

İlk yarı ve ikinci yarıda attığı ikişer golle maça damga vurarak Real Madrid'e karşı bir maçta tam 4 gol kaydetti.

La Liga'daki gol sayısını 11'e çıkaran Castellanos, New York City FC'den transfer olduğu Girona'da fırtına gibi esiyor.

Dört gol atan Arjantinli oyuncu, 1947'den bu yana İspanya La Liga'da Real Madrid'e karşı bir maçta en çok gol atan futbolcu olmayı başardı.

NE SÖYLEDİLER: Castellanos, "Rüya gibi bir gece" dedi Movistar+'a ve şunları ekledi:

"Dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynadık ve dört gol atacağımı hayal bile edemezdim.

"Bana her zaman destek olan taraftarlarımız, ailem, Arjantin'deki Mendoza'daki akrabalarım ile bunun tadını çıkaracağım.

"MLS ve burası arasında tabii ki farklılıklar var. Real Madrid'e karşı gol atmak kesinlikle bir rüyaydı.

"Dört gol atmak ise harika bir duygu, hayal kurmaya devam etmek gerekiyor.

"Galibiyet için de çok mutluyum, küme düşme bölgesinden uzaklaşmak ve biraz daha üst sıralara çıkmak için buna ihtiyacımız vardı."

BÜYÜK RESİM: Girona, City Football Group'un bir parçası ve Castellanos daha önce, NYCFC'de bir MLS şampiyonluğu kazanarak Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan övgü almıştı.

24 yaşındaki forvet, gelecekte daha iyi seviyelerde boy gösterecek gibi görünüyor.

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CASTELLANOS İÇİN SIRADA NE VAR? Girona, La Liga'da küme düşme bölgesinden 11 puan uzaklaşmayı başardı.

City Football Group, İspanya'daki statüsünü güçlendirirken 2023-24 sezonu için Castellanos'u ellerinde tutmaya çalışabilirler.