Girona, La Liga tarihinde bir ilki başardı

Cadiz'i 4-1 mağlup eden Michel yönetimindeki Girona, bitime 6 hafta kala La Liga tarihinde bir ilki başardı.

Girona, Cadiz'i 4-1 mağlup etti

Ligi ilk 6'da bitirmeyi garantiledi

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek

NE OLDU? Michel yönetimindeki Girona bu sezon La Liga'da tarihi bir performans sergiledi. Son olarak Cadiz'i 4-1 mağlup eden Girona, ligi ilk 6'da bitirmeyi garantiledi ve tarihinde bir ilki yakaladı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? La Liga'yı ilk 6'da bitirmeyi garantileyen Girona, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek. La Liga'yı ilk 4'te bitirmesi halinde Girona, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde, 5. sırada bitirmesi halinde ise Avrupa Ligi'nde yer alacak. Michel'in çalıştırdığı Girona ligi 6. bitirmesi durumunda ise Avrupa Konferans Ligi için eleme oynayacak.

DAHA FAZLASI: Eric Garcia, Ivan Martin, Artem Dovbik ve Portu'nun golleriyle rakibini 4-1 mağlup eden Girona sahadan 3 puanla ayrıldı. Girona deplasmanında Cadiz'in tek golünü ise Gonzalo Escalante kaydetti. Bu sonuçla Girona puanını 68'e yükseltti.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Girona bir sonraki maçını 27 Nisan'da Las Palmas ile oynayacak ardından 4 Mayıs'ta Barcelona karşısına çıkacaklar.