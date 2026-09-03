Barcelonalı oyuncular hazırlık dönemine geçtiğimiz 13 Temmuz Pazartesi günü başladı. O gün oyuncular sağlık kontrollerine davet edildi ve bunların arasında Brian Farinas da vardı.

Ancak kulüpteki serüveni geçici görünüyordu; çünkü Barcelona ile Girona, oyuncunun 3 milyon euro karşılığında transferi konusunda anlaşmaya çok yakındı.

Ertesi gün oyuncular teknik direktör Hansi Flick ile ilk antrenman seansını yaptı. Aynı Salı günü her şey değişti. Alman teknik adam, Farinas'ta gördüklerinden çok etkilendi ve spor direktörü Deco ile görüşerek Girona'yla yapılan anlaşmayı durdurmasını istedi. Bu bilgiler İspanyol "Marca"gazetesine ait.

Flick, nihai bir karar vermeden önce oyuncuyu hazırlık döneminde görmek, özellikle de onu İngiltere kampına götürmek istiyordu.

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A takımına doğru

Farinas, Flick'i ikna etti. Mesele sadece Girona'ya gitme fikrinin iptal edilmesiyle sınırlı kalmadı; teknik direktör onu A takımına yükseltmeye de karar verdi.

Transfer piyasasının son günü olan geçtiğimiz Salı günü oyuncu, Barcelona A takımı kadrosuna, geçen sezon Ronald Araujo'nun taşıdığı 4 numarayla kaydedildi.

Flick, 20 yaşındaki İspanyol oyuncunun kişiliğinden de çok etkilendi ve bir vesileyle onun hakkında şöyle konuştu: "Kendini işine adamış ve çok yetenekli bir oyuncu."

Teknik direktör ayrıca Farinas'ın çok yönlülüğüne de değer veriyor. Doğal mevkisi ön libero olsa da oyun kurucu, hatta bek olarak da oynayabiliyor.

Oyuncu, orta sahada karşılaşacağı rekabetin çok büyük olduğunun farkında; ancak bu mücadeleyi vermeye hazır. A takımında yer bulmak ise başlı başına bir ödül niteliğinde.

Farinas, Villarreal akademisinde yetiştikten sonra 2018 yılında Barcelona'ya geldi. Barsa forması altında UEFA Gençlik Ligi'ni kazandı ve geçen sezon yedek takımla 33 maça çıkarak 5 gol attı, 7 asist yaptı.

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