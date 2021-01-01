Giresunspor'un 43 yıllık hasreti İstanbul'da sona erdi

Giresunspor, uzun süre lider götürdüğü ligde işini son haftaya bıraktı ama Tuzlaspor deplasmanında kazanarak Süper Lig'e geri döndü.

Giresunspor, 1.Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor'u yenerek Süper Lig'e 'merhaba' dedi.

Zorlu mücadelenin ilk dakikalarında üç gol vardı. Giresunspor, 5. dakikada Eren Tozlu ile öne geçti. Tuzlaspor Segbefia'nın 15. dakikasındaki penaltısıyla Giresunspor'a şok yaşattı. Fakat Karadeniz ekibi çabuk toparlandı. 20. dakikada Balde'nin attığı gol Giresunspor'a hem üç puanı hem de Süper Lig biletini getirdi.

Süper Lig özlemi

Kurulduğu 1967 yılından 4 sene sonra 1970-1971 sezonunda bir alt ligden Türkiye'deki en üst seviye lige yükselen ve orada üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den bu yana bir daha Süper Lig yüzü göremedi.

Uzun süre alt liglerde varolma savaşı veren Karadeniz ekibi, 2006-07 sezonunda 2.Lig'de şampiyon olarak 1.Lig'e adım attı. Zaman zaman play-off mücadelesi veren, zaman zaman küme düşme korkusu yaşayan ama genelde orta sıralarda gezinen Giresunspor, 2011-12 sezonunda averajla ligden düştü.

2012-13 sezonunda 2.Lig'den de düşmeye çok yakaşan yeşil-beyazlı kulüp, ertesi sezon Göztepe'nin önünde şampiyon olarak 1.Lig'e yükseldi.

2016-17 sezonunda play-off'a kalan Giresunspor, yarı finalde Eskişehirspor'a elendi.

Ardından yeniden orta sıralarda gezinen 'Çotanaklar', bu sezon mutlu sona ulaştı.

Giresunspor bu sezon ne yaptı?

Sezon başında mütevazi kadrosuyla şampiyonluk adayları arasında gösterilmeyen ve az sayıda transfer yapan Giresunspor, sezona Hakan Keleş önderliğinde yenilerek başladı. Sezonun ilk haftasında Balıkesirspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Giresunspor, ardından müthiş bir seri yakaladı.

22 hafta boyunca sadece bir yenilgi yaşayan Karadeniz ekibi, 12 haftalık bir galibiyet serisi de yakaldı. Aynı seri içinde sadece Bursaspor'dan bir penaltı golü yedi ve diğer tüm maçlarda kalesini gole kapadı.

23. haftada, üçüncü İstanbulspor'un 10 puan önünde lider olan Giresunspor için herkes 'şampiyon' sıfatını kullanmaya başlmaıştı. Fakat son viraj zorlu geçti. Üst üste beş maçta sadece son sıradaki Eskişehirspor'u yenebilen Giresunspor, rakiplerini yarışa soktu.

Son haftalarda güçlü savunmasını yeniden devreye sokan yeşil-beyazlılar, son sekiz maçın beşinde kalesini gole kapadı ve ilk iki sıradaki yerini kaptırmadı.

Giresunspor sezon içinde sadece bir penaltı kullanarak da ilginç bir istatistiğe imza attı.

Giresunspor'un öne çıkan isimleri

Giresunspor'un hücum hattını oluşturan oyuncular bu sezon takımlarını adeta sırtladılar. Real Oviedo'dan transfer edilen Ibrahima Balde, sezonu 19 golle tamamlarken, gol krallığı sıralamasında Altay'ın yıldızı Marco Paixao'nun arkasından ikinci oldu.

Brezilyalı Serginho ise parlak istatistikler yakalayamasa da takımın kilit isimlerindendi. 27 yaşındaki oyuncu sezonu 3 gol ve 9 asistle tamamladı. Değeri ise yokluğunda anlaşıldı. Şubat ayında sakatlanan Serginho'nun yokluğunda Giresunspor büyük avantajını yitirdi. Brezilyalı'nın dönüşü takıma yeniden hayat verdi.

Polonya'dan transfer edilen Michal Nalepa ise takımın yaratıcı gücü olarak dikkat çekerken, Giresun doğumlu kaptan Eren Tozlu da son dakika golleriyle önemli katkılar verdi

24 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak sezonu tamamlayan Giresunspor'un savunmasında Hayrullah Bilazer, Mamadou Diarra ve kaleci Tolgahan Acar öne çıkan isimler oldu.