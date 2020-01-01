Giresunspor'da Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanmadı

Ara verilen sezona hazırlanan Giresunspor'da yapılan testlerden sevindirici haber geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik heyete, futbolculara ve personele ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.