Tüm gözler, İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona arasındaki güçlü ve heyecanlı mücadeleye ev sahipliği yapacak La Cartuja Stadı'na çevrildi. Ev sahibi ekibin üst sıralardaki yarışı sürdürme hedefi ile Katalan ekibinin puan durumundaki liderliğini güçlendirme isteğinin karşı karşıya geldiği bir karşılaşma olacak.

Beklenen mücadele öncesinde, istatistik alanında uzmanlaşmış "WhoScored" ağı, Real Betis'in yıldızı Brezilyalı Antony'yi takip eden olumsuz bir rakama dikkat çekti. Oyuncu, bu sezon La Liga müsabakalarında 32 şut çekmesine rağmen gol atmayı başaramadı; bu, Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm oyuncular arasındaki en yüksek rakam.

Real Betis, 19 puanla La Liga puan durumunda üçüncü sırada yer alıyor; Barcelona ise 24 puan toplayarak liderliği tek başına elinde tutuyor. Bu durum, karşılaşmaya zirve mücadelesi açısından büyük bir önem kazandırıyor.