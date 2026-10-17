24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-BARCELONAAFP
Çeviri:

Gıpta edilmeyecek bir istatistik: Barcelona maçı öncesi Antony'yi kovalayan kabus

Antony
Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
Brezilya
İspanya
Ürdün
Irak
Cezayir

Şok eden bir istatistik ve sonu gelmeyen bir kovalamaca!

Tüm gözler, İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona arasındaki güçlü ve heyecanlı mücadeleye ev sahipliği yapacak La Cartuja Stadı'na çevrildi. Ev sahibi ekibin üst sıralardaki yarışı sürdürme hedefi ile Katalan ekibinin puan durumundaki liderliğini güçlendirme isteğinin karşı karşıya geldiği bir karşılaşma olacak.

Beklenen mücadele öncesinde, istatistik alanında uzmanlaşmış "WhoScored" ağı, Real Betis'in yıldızı Brezilyalı Antony'yi takip eden olumsuz bir rakama dikkat çekti. Oyuncu, bu sezon La Liga müsabakalarında 32 şut çekmesine rağmen gol atmayı başaramadı; bu, Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm oyuncular arasındaki en yüksek rakam.

Real Betis, 19 puanla La Liga puan durumunda üçüncü sırada yer alıyor; Barcelona ise 24 puan toplayarak liderliği tek başına elinde tutuyor. Bu durum, karşılaşmaya zirve mücadelesi açısından büyük bir önem kazandırıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
K
B
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
B
K
K
K
B
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
K
K
K
K
B
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
B
K
K
K
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
B
K
B
B
B
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
K
K
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
B
K
K
K
B
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
K
K
B
B
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
B
K
K
K
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
B
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
B
B
K
K
B
18
ElcheElcheELC
81341117-66
B
K
K
B
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
B
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
B
K
K
B
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin