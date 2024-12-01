Giovanni van Bronckhorst'un tazminatı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona ererken Hollandalı çalıştırıcının siyah-beyazlı ekipten alacağı tazminat da ortaya çıktı.

Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi

Beşiktaş zirveden şimdiden uzaklaşmıştı

Peki Hollandalı ne kadar tazminat alacak?

NE OLDU? Yeni sezona iyi bir başlangıç yapıp Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki performansını lig ve Avrupa maçları geneline yayamadı.

Art ardına alınan kötü sonuçlarla Süper Lig zirvesinden uzaklaşan Beşiktaş, Göztepe ve Maccabi Tel Aviv yenilgilerinin ardından yönetiminde de kırılmalar yaşadı.

Önce Samet Aybaba ve Brad Friedel'in görevden alınmasının ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti. Şimdi de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yol ayrımına gidildi.

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BÜYÜK RESİM: Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşılmasının ardından 49 yaşındaki çalıştırıcının siyah-beyazlılardan ne kadar tazminat alacağı da merak ediliyor.

Sezon başında Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, Hollandalı çalıştırıcının 2026'ya kadarki hak edişlerinin tamamını ödeyecek. Hürriyet'in haberine göre ise bu rakam yardımcılarıyla beraber 3 milyon euro. Beşiktaş bu parayı van Bronckhorst ve ekibine peşin olarak ödeyecek.

Beşiktaş ile 20 maça çıkan Giovanni van Bronckhorst bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak maç başına 1.7 puan ortalaması yakalamıştı.