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Rian Rosendaal
Çeviri:

Giovanni van Bronckhorst'un Como maçı için hiçbir sürprizi yok

Feyenoord - Como
Feyenoord
Como
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord, geçen ay FC Barcelona karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde kendini telafi etmek istiyor. Maçın ilk 11'ine göre Giovanni van Bronckhorst, çarşamba günü saat 18.45'te başlayacak Como karşılaşmasında AZ'yi 2-0 yenen kadroyu koruyor.

İtalyan ekibi karşısında kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Feyenoord'da Givairo Read sağ bekte, Javi López sol bekte görev yapacak. Rotterdam ekibinin savunmasının ortasında Jeremiah St. Juste ile Mika Mármol oynayacak. Tsuyoshi Watanabe yeniden tamamen hazır ve gerekirse yedekten oyuna girebilecek.

Van Bronckhorst, Feyenoord'un orta sahasında sürprize yer vermedi. Buna göre Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël, Como karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Ev sahibi ekibin hücum hattında da alışılmış isimler var. Anis Hadj Moussa sağda, formda Luciano Valente solda görev yapacak. AZ karşısında gol atan Nacho Ferri ise Feyenoord'un en uçtaki forveti olacak.

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Gelecek maçlar
TEL

TEL

Eredivisie

17 Eki 2026

FEY

FEY

FIO

FIO

Serie A

18 Eki 2026

COM

COM

Como'nun ilk 11'i: Sánchez; Smolcic, Chalobah, Ramón, Valle; Milla, Baturina, Perrone; Diao, Paz, Kaiki Bruno.

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