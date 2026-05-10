"Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord ile yeni yönetim görevine ilişkin görüşüyor"

ESPN'den Sinclair Bischop'un haberine göre, Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst ile teknik direktörlük görevi konusunda görüşüyor. Eski milli futbolcu, bu durumda Rotterdam'da dördüncü dönemine hazırlanabilir.

VriendenLoterij Eredivisie'nin şu anki ikincisi, genel müdürün yanı sıra bir teknik direktör ve bir teknik menajer de dahil olmak üzere organizasyon yapısını yeniden düzenlemek istiyor. Sonuncu pozisyon için Van Bronckhorst gündemde.

Teknik menajer olarak, transferlerden de sorumlu olacak teknik direktöre bağlı çalışacak. Bu pozisyon için Belçikalı Dévy Rigaux en güçlü aday gibi görünüyor; bu isim daha önce de gündeme gelmişti. Rigaux şu anda Club Brugge'de spor direktörü olarak görev yapıyor ve Het Laatste Nieuws'in daha önce bildirdiği gibi, bu yılın başında Feyenoord ile görüşmeler yapmıştı.

1. FC Union Berlin'in eski profesyonel futbol direktörü ve baş scout'u Oliver Ruhnert'in adı da sık sık geçiyor.

Chris Woerts, Vandaag Inside'da, Van Bronckhorst için başlangıçta teknik direktör olarak bile teklif alacağına dair söylentiler olduğunu belirtti. Şimdi ise durum, daha mütevazı bir pozisyon gibi görünüyor.

Bu görevi kabul ederse, bu onun Rotterdam kulübündeki dördüncü dönemi olacak. Van Bronckhorst, 1993'ten 1998'e kadar burada defans oyuncusu olarak forma giydi ve 2007'de oyuncu olarak geri döndü.

Baş antrenörlük dönemi ise 2015 ile 2019 yılları arasındaydı: bu yıllarda oldukça başarılı olan Van Bronckhorst, bir kez lig şampiyonu oldu ve iki kez KNVB Kupası'nı kazandı.