Giovani Dos Santos bonservisini eline aldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Meksikalı Giovani Dos Santos, MLS ekiplerinden Los Angales Galaxy ile yollarını ayırdı.

2015 yılında Valencia'dan Los Angales Galaxy'ye transfer olan Giovani Dos Santos, MLS ekibiyle sözleşmesini sonlandırdı.

Bonservisini eline alan 29 yaşındaki yıldız, "Galaxy taraftarlarına bana gösterdikleri ilgi ve sevgi için teşekkür ederim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Takımım ve arkadaşlarım için bundan sonra en iyisini diliyorum. Artık kariyerimin kalan kısmı için hazırım" ifadelerini kullandı.

Dos Santos, 2010/2011 sezonunda Tottenham'dan Galatasaray'a kiralanmış ve yarım sezon sarı kırmızılı formayı terletmişti.