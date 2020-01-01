Giovane Elber: Barcelona Neymar'ı geri almamalı

Eski Brezilyalı futbolcu Giovane Elber, Barcelona'nın PSG forması giyen Neymar'ı yeniden transfer etmemesi gerektiğini söyledi.

2017-18 sezonunda 222 milyon karşılığında rekor bir transfer bedeliyle 'e giden Neymar, uzun süredir eski takımı ile gündeme geliyor.

Ancak eski futbolcu ve vatandaşı Giovane Elber'e göre Barcelona böyle bir hamle yapmamalı.

Bir dönem , , Olympique ve gibi takımların formasını giyen eski Brezilyalı santrfor Elber, Cadena SER'de verdiği röportajında "Barcelona Neymar'ı yeniden almalı mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

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"Hayır. Neymar'ın Barcelona'ya dönmesi mümkün değil. Bence Neymar, Barcelona ile kötü ayrıldı çünkü dünyanın en iyisi olmak istediği için gitmek istediğini söylemişti."

"Tanrı aşkına, PSG formasıyla oynarken dünyanın en iyisi olmayacaksın. Bunun için 'e ya da Barcelona'ya; Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğin bir takıma gitmen lazım."

"PSG'nin önümüzdeki 3-4 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğine inamıyorum."