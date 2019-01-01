Giggs: United'da kilidi açacak isim Pogba

Manchester United efsanelerinden Ryan Giggs, Manchester City galibiyetini değerlendirirken Paul Pogba'nın takım için öneminden bahsetti.

Premier Lig'in 16. haftasında , deplasmanda karşısında 2-1'lik galibiyet alarak kritik bir zafere imza attı.

Futbolculuk kariyerinin tamamını Kırmızı Şeytanlar'da geçiren ve şu anda Milli Takımı'nı çalıştıran Ryan Giggs, maç sonrası eski takımının durumunu değerlendirdi.

Giggs, sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan ve geri dönmeye hazırlanan Pogba'nın United için önemli bir rolü olduğunu belirtti. Premier League Productions adlı programda konuşan deneyimli isim şunları söyledi:

"Büyük bir galibiyetti. Maçın verdiği özgüvenle aynı performansı sürdürebilirsiniz. Bu konsantrasyona tüm büyük maçlarda ihtiyacınız var. Oyuncuların hem savunmada sahip oldukları toplar hem de kazandıkları topu ileri doğru taşımaları çok iyiydi. Futbolcuların atağa kalkıp City savunmasına sorun çıkardıklarını gördük. United'ın büyük takımlara karşı sahip olduğu rekoru ve hücuma fazla çıktıkları zaman nasıl kontra ataklardan saldırarak onları bitirdiğini hepimiz biliyoruz."

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"İşte tam da bu noktada Paul Pogba'yı geri kazanmamız gerek. United'da kilidi açabilecek isim o. Bir sonraki aşama onu yeniden düzenli olarak oynatmak olacak."

Maç sonrası Solskjaer'in yaptığı "Aynı başarıyı daha zayıf takımlara karşı da göstermeliyiz" açıklaması üzerine de yorumda bulunan Giggs, Manchester United'ın sabırlı olması gerektiğini ifade etti:

"United, kendi üzerindeki takımlara karşı yenilmedi. Rekor ortada. Old Trafford'da esas sorun çıkaranlar alt sıralardaki takımlar. United'ın sabırlı olması gereken nokta da burası. Yine de belirtmek gerekir ki City maçındaki performans muhteşemdi. United uzun süredir bu kadar iyi bir maç çıkarmamıştı."