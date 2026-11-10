Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic, ayrılması yönündeki taleplere rağmen, Roshn Ligi'nde geleneksel ezeli rakip Al Nassr'a karşı oynanacak beklenen El Clasico maçı için hazırlık planını çizmeye devam etti.

Al Ahli taraftarları, takımın bu sezonun başından bu yana yaşadığı olumsuz sonuçlar nedeniyle, Hollandalı teknik direktörün görevden alınmasını talep etmek amacıyla "Pusic'in ayrılması bizim talebimizdir" başlıklı bir etiket başlatmıştı.

Suudi Arabistan'ın "El Riyadiyah" gazetesi, Pusic'in oyunculara mevcut uluslararası ara döneminde verdiği iznin sona ermesinin ardından, yarın çarşamba günü Al Ahli'nin antrenmanlarını normal şekilde yöneteceğini belirtti.

Gazete, takımın mevcut uluslararası ara dönemde milli takımlarına katılan 5 oyuncu olmadan antrenmanlara döneceğini açıkladı. Bu oyuncuların başında Suudi ikili Firas Al Buraikan ve Ziyad Al Johani, Fransız Valentin Atangana, Türk Merih Demiral ve Portekizli Francisco Trincao geliyor.

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Al Ahli, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasından ertelenen maçta, Al Nassr ile bu ayın 20 Kasım'ında Cidde'deki Al Inmaa Stadı'nda karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu maç, her iki takımın da bu sezonki yolculuğunda belirleyici olacak; özellikle de her ikisinin de farklı hedefler için galibiyete şiddetle ihtiyaç duyması nedeniyle.

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda 25 puanla üçüncü sırada yer alıyor; liderliği elinde bulunduran Al Hilal'in iki puan gerisinde ve ikinci sıradaki Al Qadsiah'ın averajla gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetten topladığı 21 puanla puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor; bu da Al Nassr'ı yenmesinin onu zirveye yaklaştıracağı anlamına geliyor.