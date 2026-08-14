Al Ahli, yeni 2026-2027 futbol sezonunun başlamasıyla eş zamanlı olarak, yükselen genç yeteneklerini Suudi Roshn Ligi kulüplerine kiralama yolculuğunu sürdürdü.

Al Ahli, bugün cuma günü, oyuncusu Ayman Fallata'yı Roshn Ligi'ne yeni yükselen Al Faisaly'ye yeni sezon sonuna kadar kiralamayı kabul ettiğini açıkladı.

Fallata, Al Ahli'deki takım arkadaşı yükselen orta saha oyuncusu Eid Al Mavlid'e katılacak. "Al Raqi", daha önce onu da yine sezon sonuna kadar Al Faisaly'ye kiralamayı kabul etmişti.

Fallata, mevcut yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak ayrılan beşinci oyuncu oldu. Diğerleri Eid Al Mavlid, Al Fateh'e geçen Abdulilah Al Khaibari, ve Al Khaleej'e giden Yassine Al Zubeidi ile Yazan Madani.

Genel olarak Al Ahli, şu ana kadar yaz transfer döneminde 7 oyuncu kaybetti. Bunların başında kiralanan beşli, ayrıca Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ve Fildişili orta saha oyuncusu Franck Kessié'nin yanı sıra Alman teknik direktör Matthias Jaissle geliyor.

Al Ahli, Suudi Roshn Ligi'ndeki yolculuğuna dün perşembe günü, Al Diriyah'ı tek golle mağlup ederek başladı. Golü, Rusya'nın Krasnodar'ından gelen Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan kaydetti.