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Gianluigi Buffon, PSG'den ayrıldı

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Deneyimli eldiven ile Fransız devi yollarını ayırma kararı aldı.

Efsane kaleci Gianluigi Buffon, 2018/2019 sezonundan önce uzun süre formasını giydiği Juventus'tan ayrılıp Paris Saint-Germain kulübüne transfer olmuştu.

Paris ekibinde bir sezon geçiren deneyimli eldiven ile Fransız devi, yollarını ayırma kararı aldı.

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Ligue 1 ekibinin resmi internet sitesinden yayınladığı bildiride efsane file bekçisine teşekkür edildi.

41 yaşındaki Buffon, Paris Saint-Germain adına 25 maça çıktı ve özgeçmişine Ligue 1 şampiyonluğu ekledi.

 

 

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