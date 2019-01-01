Gianluigi Buffon, PSG'den ayrıldı
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Efsane kaleci Gianluigi Buffon, 2018/2019 sezonundan önce uzun süre formasını giydiği Juventus'tan ayrılıp Paris Saint-Germain kulübüne transfer olmuştu.
Paris ekibinde bir sezon geçiren deneyimli eldiven ile Fransız devi, yollarını ayırma kararı aldı.
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Ligue 1 ekibinin resmi internet sitesinden yayınladığı bildiride efsane file bekçisine teşekkür edildi.
41 yaşındaki Buffon, Paris Saint-Germain adına 25 maça çıktı ve özgeçmişine Ligue 1 şampiyonluğu ekledi.
🗣️ Gianluigi Buffon futbola devam edeceğini açıkladı:— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 5, 2019
“Paris St. Germain sözleşme yenilemeyi önerdi ancak kabul etmedim. Yeni bir deneyim arzusuyla ayrılık kararı aldım.”