Napoli'deki eski takım arkadaşı Fauzi Ghoulam, İspanyol orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'in 2022 yılında Paris Saint-Germain'e transferine dair çarpıcı ayrıntıları açıkladı ve Fransız kulübü anlaşmayı bitirmeden önce Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini vurguladı.

Ghoulam, "Corriere dello Sport" gazetesine yaptığı açıklamalarda, oyuncunun Napoli ile sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kaldığı ve bu durumun ileride bedelsiz olarak ayrılmasına imkan tanıdığı bir dönemde, Carlo Ancelotti'nin Fabian Ruiz'i Real Madrid'e geri getirmek istediğini söyledi.

Ghoulam, Real Madrid'in o dönemde harekete geçemediğini, çünkü Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesini yenilemeden önce kendisini transfer etmeye odaklandığını açıkladı.

Ayrıca Fransız kulübünün, Real Madrid'in Fabian Ruiz'i kadrosuna katma isteğinden haberdar olduğunu ve İspanyol kulübü harekete geçmeden önce onunla anlaşmak için acele ettiğini, transferin Real Madrid'in planını bozma çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Ghoulam şunları söyledi: "Fabian Napoli'deydi ve Ancelotti onu Real Madrid'e geri getirmek istiyordu." Oyuncunun Paris Saint-Germain'deki zorlu başlangıcının, kendi yorumuna göre kulübün onu istememesinden değil, transferin aynı zamanda Real Madrid'in onu almasını engellemekle bağlantılı olmasından kaynaklandığını ekledi.

Ghoulam sözlerini Fabian'ın seviyesini överek noktaladı ve Paris Saint-Germain'in onunla bu nedenle anlaştığını, ardından dünyanın en iyi orta saha oyuncusuyla karşılaştıklarını söyledi. Ancelotti'nin onu kadrosuna katma konusundaki ısrarının ise oyuncunun teknik değerinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.