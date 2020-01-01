Gheorghe Hagi teknik direktörlüğü bıraktı

Sahibi olduğu FC Viitorul Constanta’nın teknik direktörlüğünü de yapan Gheorghe Hagi bu görevden ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınlayan Gheorghe Hagi, “Bugün itibarıyla dört yıldır yürüttüğüm Viitorul Constanta A takım teknik direktörlüğü görevini bırakıyorum. Bu takımla Romanya Ligi, Romanya Kupası ve Romanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşamak kariyerimin en özel anlarıydı. Bundan sonra akademide minikler ve gençlerle çalışacağım” dedi.

Yeni teknik direktör arayışlarına başladıklarını da vurgulayan Hagi, “Başkan ile birlikte önümüzdeki günlerde yeni bir teknik direktör bulacağız. Böylece lig başlamadan önce takımı ve futbolculara tanımak için yeterli vakti olacak” ifadelerini kullandı.