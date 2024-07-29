Gheorghe HagiGetty
Can Özer

Gheorghe Hagi, Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlük teklifini reddetti

Romanya

Romanya, Iordanescu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'yi getirmek istedi. Ancak Hagi teklifi reddetti.

EURO 2024'te son 16 turunda Hollanda'ya elenen Romanya Milli Takımı'nda Edward Iordanescu, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Romanya, 4 yıllık yeni sözleşmeyi reddeden Iordanescu'nun yerine yeni antrenör atamak için hızla harekete geçti.

Hagi'ye teklif yapıldı

Romanya Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi'yi EURO 2024'ün ardından takımın başına getirmek istedi.

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Ancak 59 yaşındaki teknik adam, Romanya'nın bu teklifini reddetti.

2021 yılından beri boşta

Galatasaray ve Rumen futbolunun efsanesi Gheorghe Hagi, 2021 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.

Hagi en son Romanya'nın Viitorul takmıında teknik direktörlük görevini icra etmişti.

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