Getafe, Mason Greenwood'u davaya rağmen neden transfer ettiğini açıkladı

Getafe Sportif Direktörü Ruben Reyes, Mason Greenwood'u Manchester United'dan neden kiraladıklarını açıkladı.

Greenwood tecavüze teşebbüs ve aile içi şiddet nedeniyle yargılandı

Uzun süredir forma giymeyen oyuncuyu Beşiktaş dahil birçok kulüp istiyordu

Kiralık hamlesinde başarılı olan Getafe, Greenwood'u neden istediğini açıkladı

NE OLDU? Mason Greenwood geçtiğimiz sezon soruşturma süreçleri nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı. Fakat Beşiktaş, Lazio ve Getafe gibi kulüpler İngiliz forveti kiralamak istiyordu. Greenwood, cuma günü Manchester United'dan kiralık olarak Getafe'ye transfer oldu. Peki Getafe, Greenwood'u neden transfer etti?

NE SÖYLENDİ? Getafe Sportif Direktörü Ruben Reyes, Mason Greenwood hakkında gazetecilere şunları söyledi: "Mutlak en yüksek otorite tarafından yargılandı ve davası düştü. Her zaman söylediğim gibi yalnızca istediğimiz oyuncuları transfer ettik. Mason'ın kadromuzu tamamlayacak iyi bir transfer olduğunu düşünüyoruz."

BÜYÜK RESİM: Mason Greenwood, Ekim 2022'de tecavüze teşebbüs ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yargılandı. Ancak İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), gerçekçi bir kovuşturma şansının olmadığı sonucuna vardıktan sonra davayı durdurdu.

SIRADA NE VAR? Mason Greenwood'un Getafe ile ilk maçına ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Oyuncu, Ocak ayından bu yana sahalara çıkmadı.