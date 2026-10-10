Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, bu akşam oynanacak Getafe maçı için takımının kadrosunu açıkladı. La Liga'nın 8. haftasında oynanacak karşılaşma Spotify Camp Nou'da gerçekleştirilecek.

Mundo Deportivo gazetesine göre Flick, basın toplantısı sırasında bazı yeniliklerin işaretlerini önceden vermişti; bunlar arasında Joan Garcia'nın kaleye geri dönmesi ve Gabriel Jesus'un ilk kez ilk 11'de yer alması bulunuyordu.

Ancak Alman teknik adam, kadroda görece geniş kapsamlı bir değişiklik yaparak herkesi şaşırttı; zira Pau Cubarsi ve Pedri'yi yedek kulübesinde tutma kararı aldı.

Barcelona'nın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Joan Garcia, Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Espart, Rodri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Gordon

Yedek kulübesinde oturacak oyuncular ise şöyle: Szczesny, Livakovic, Cancelo, Balde, Bryan Zaragoza, Cubarsi, Fermin Lopez, Pedri, Karim Adeyemi, Marc Bernal, Hamza Abdelkerim.

Barcelona'nın bu maçta Raphinha, Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji'nin hizmetlerinden mahrum olduğunu belirtmek gerekir.